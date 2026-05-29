Absuelven al expresidente Miguel Ángel Rodríguez

El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, fue absuelto este jueves por el Tribunal Penal de Hacienda en el juicio conocido como el caso “Reaseguros”.

El exmandatario, de 86 años, conoció el “por tanto” de la sentencia 24 años después de haber dejado el Gobierno y tras un proceso judicial que se extendió durante más de dos décadas.

La Fiscalía acusaba a Rodríguez y a otros exfuncionarios por el presunto delito de peculado relacionado con aparentes pagos realizados por empresas reaseguradoras del Reino Unido.

Tribunal absolvió a Miguel Ángel Rodríguez

El Tribunal Penal de Hacienda absolvió de toda pena y responsabilidad al expresidente, luego de 25 años desde que el expediente llegó a manos de las autoridades judiciales.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos investigados ocurrieron en el año 2001, cuando supuestamente empresas reaseguradoras británicas realizaron pagos a funcionarios de la administración Rodríguez Echeverría para convertirse en compañías reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros.

Durante la etapa de conclusiones, la Fiscalía solicitó una condena total de 132 años de prisión contra Rodríguez, al pedir las penas máximas por cada uno de los aparentes delitos de peculado incluidos en la acusación.

Caso “Reaseguros” marcó la política costarricense

El caso “Reaseguros” se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos relacionados con figuras políticas costarricenses.

La resolución emitida este jueves pone fin al juicio contra el exmandatario, quien siempre defendió su inocencia durante el proceso.

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