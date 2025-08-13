La tarde de este miércoles 13 de agosto se realizó la lectura de la sentencia tras más de dos semanas de juicio por presunto tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith.

¿La resolución?

“Se absuelve de toda pena y responsabilidad a Celso Manuel Gamboa Sánchez, Johnny Francisco Araya Monge y Berenice Gerardina Smith Bonilla, por el delito de tráfico de influencias, que se les ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de los deberes de la función pública”, afirmó el juez a cargo de la lectura.

Además, señaló que los gastos del proceso estarán a cargo del Estado, así como el cese de cualquier medida cautelar que, con ocasión de este proceso, se hubiese decretado en contra de los acusados.

Al mismo tiempo, los jueces declararon sin lugar la acción civil resarcitoria, establecida a favor del Estado por la Procuraduría General de la República, contra Gamboa, Araya y Smith.

Puede ver el video completo con la sentencia del juzgado en el siguiente enlace