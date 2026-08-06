Jóvenes de seis cantones de Guanacaste podrán acceder a cursos técnicos gratuitos con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de empleo mediante un programa de formación especializado.

¿Qué cursos se impartirán?

La iniciativa ofrece formación en gestión ecoturística, servicio al cliente y asistencia administrativo-contable, áreas con alta demanda laboral en la provincia.

Los cursos tendrán una duración de seis meses y se desarrollarán en modalidad virtual, lo que facilitará la participación de jóvenes de distintas comunidades.

Formación integral

Además de la capacitación técnica, el programa incluirá lecciones de inglés, herramientas digitales y desarrollo de habilidades socioemocionales, con el fin de mejorar el perfil profesional de los participantes.

Los organizadores buscan que los beneficiarios adquieran competencias que faciliten su inserción en el mercado laboral.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas jóvenes en condición de vulnerabilidad que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de agosto, mientras que las lecciones iniciarán durante la primera semana de setiembre.

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