Abren campaña de Papanicolaou gratis y sin citas

Coopesalud, por medio de sus plataformas oficiales, informó sobre una nueva campaña para realizarse el examen de Papanicolaou de manera gratuita.

Esta iniciativa tendrá lugar en el EBAIS de San Rafael Abajo este sábado 12 de septiembre, de 8 a. m. a 12 m.

Adicionalmente, la organización explicó que, para acceder al Papanicolaou, no hace falta sacar cita previamente.

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Por: Camila Rosales Méndez

Por: Camila Rosales Méndez

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