Abogados critican exigencia de Laura Fernández en proyecto de ley para máxima seguridad

La presidenta Laura Fernández presentará un proyecto de ley que obligaría a grabar en audio y video las visitas que reciban los privados de libertad de máxima seguridad en el Centro Penitenciario La Reforma, incluyendo las reuniones con sus abogados defensores, según informó el Ministerio de Justicia.

La medida busca frenar que los cabecillas de bandas criminales sigan operando desde la cárcel, puesto que según datos del Ministerio de Justicia, hay alrededor de 1.100 privados de libertad que son cabecillas de bandas y desde dentro giran órdenes para cometer delitos como venta de drogas y sicariato.

El Colegio de Abogados de Costa Rica se manifestó en contra de la propuesta, argumentando que violaría el secreto profesional entre abogado y cliente, una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política, además de tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos.

Especialistas advierten que incluso si el proyecto lograra los 38 votos necesarios para una reforma constitucional (dos tercios de la Asamblea Legislativa), podría entrar en conflicto con instrumentos internacionales de derechos humanos.