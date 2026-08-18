Abogado que ofreció soborno a jueza saldrá de la cárcel en las próximas horas

El abogado Cristian Arguedas, quien permanecía recluido en el módulo de máxima seguridad de la Reforma, saldría en las próximas horas tras una apelación que redujo su situación procesal de prisión preventiva a una fianza de 250 mil colones, según confirmaron fuentes judiciales.

Arguedas fue detenido como sospechoso de ofrecer un soborno a una jueza de la República con el objetivo de evitar que la hija del extraditado conocido como “Pecho de Rata” fuera enviada a prisión.

La defensa del letrado logró que el tribunal de apelaciones variara la medida cautelar, permitiéndole recuperar su libertad bajo la condición de firmar periódicamente ante las autoridades.