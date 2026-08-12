Abogado presentó acción de inconstitucionalidad contra decreto del gobierno

Un abogado presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del gobierno que declaró secreto de Estado las informaciones de Fuerza Élite y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Tres abogados penalistas consideran que el decreto ejecutivo es inconstitucional, ya que podría violar principios de transparencia y acceso a la información pública.

La presidenta Laura Fernández firmó el decreto que establece como secreto de Estado determinada información relacionada con estas unidades de seguridad.