Reconocido abogado deberá pagar ₡250 millones para salir de prisión

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió la apelación presentada contra la prisión preventiva del reconocido abogado Cristian Arguedas y ordenó sustituir esa medida por varias medidas cautelares.

La resolución, correspondiente al voto número 349-2026, se emitió este 17 de agosto de 2026 a las 9:04 a. m.

Como parte de las nuevas condiciones, el imputado deberá cumplir una caución de ₡250 millones a favor del Poder Judicial para poder quedar sujeto a las medidas alternativas a la prisión preventiva.

Abogado deberá garantizar ₡250 millones

El Tribunal estableció que la caución podrá realizarse mediante un depósito en la cuenta del despacho, ya sea con dinero o valores.

También existe la posibilidad de presentar bienes inmuebles como garantía hipotecaria de primer grado.

En caso de utilizar un inmueble, la garantía deberá presentarse ante el Registro Nacional de Bienes Inmuebles dentro de las 24 horas posteriores a su otorgamiento y deberá inscribirse en un plazo máximo de 15 días, salvo que existan circunstancias debidamente acreditadas que lo impidan.

Estas son las medidas cautelares contra el abogado

Además de la caución económica, el Tribunal Penal estableció varias medidas cautelares que el imputado deberá cumplir.

Entre ellas se encuentran:

Firmar periódicamente en el despacho que tramita la causa.

Mantener un impedimento de salida del país.

Entregar su pasaporte.

No acercarse a los testigos y a la persona denunciante.

No acercarse al domicilio de la persona denunciante.

Estas medidas sustituyen la prisión preventiva que había sido dictada anteriormente contra el abogado.

Tribunal resolvió apelación contra prisión preventiva

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José tomó la decisión al resolver el recurso de apelación presentado contra la prisión preventiva.

De esta manera, el abogado de apellido Arguedas podrá enfrentar el proceso bajo medidas cautelares distintas a la prisión, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por las autoridades judiciales.

La resolución establece que la caución de ₡250 millones no corresponde a una multa, sino a una garantía económica vinculada con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal.