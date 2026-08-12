Abogado de alias “Diablo” revela detalles sobre audiencia de esta mañana

Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, mantuvo, durante la mañana de este miércoles 12 de agosto, una diligencia en el Primer Circuito Judicial de San José.

Noticias Repretel brindó cobertura al hecho, pero también conversó con Cristian Rodríguez, abogado de “Diablo“, quien aclaró de qué se trató el movimiento de esta mañana.

¿Qué pasó con “Diablo”?

El defensor explicó que la diligencia corresponde a una ampliación de la declaración indagatoria dentro de uno de los casos que enfrenta.

Según Rodríguez, tras la detención de Arias Monge se le informó sobre la causa, las pruebas existentes y su derecho a declarar o abstenerse. Sin embargo, el abogado consideró que el proceso inicial fue muy rápido y no permitió estudiar con suficiente tiempo el expediente.

Por eso solicitó una nueva oportunidad para revisar los informes y pruebas junto con su defendido y preparar su estrategia de defensa.

¿Qué es el caso Colorado?

El abogado explicó que se trata de una investigación declarada como crimen organizado, cuya complejidad está relacionada con la cantidad de personas imputadas.

La causa contempla delitos relacionados con tráfico de drogas, venta de drogas y posible legitimación de capitales.

Rodríguez indicó que para otros imputados del expediente está prevista una audiencia preliminar entre septiembre y octubre, aunque aclaró que esta no corresponde directamente a Arias Monge.

¿Cómo está “Diablo” en La Reforma?

Durante la entrevista, Rodríguez afirmó que Arias Monge se encuentra bien anímicamente y que su estado de salud es estable.

Sin embargo, señaló que ha perdido peso debido a la dieta que recibe mientras permanece detenido.

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El defensor también indicó que algunas condiciones de su reclusión han mejorado. Entre ellas, mencionó que ahora puede realizar una llamada y que recibe una hora de sol.

Puede repasar la entrevista al completo en el video adjunto.