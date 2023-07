Una exitosa abogada de 35 años, residente de Los Ángeles, Estados Unidos, se viralizó luego de recurrir a TikTok para lanzar una propuesta amorosa: está cansada de estar soltera y pagará 5.000 dólares a quien le ayude a encontrar un esposo.

En minutos, la curiosa propuesta generó más de medio millón de vistas. Eve Tilley-Coulson admitió sentirse abrumada por la repercusión de la solicitud en redes sociales, pero también aceptó que en un principio se limitó a invitar a sus amigos y luego lo amplió para el público en general.

“Pensé, ¿por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a un hombre y me caso con él, te daré cinco mil dólares”, reveló en el video.

¿Cuáles son los requisitos de Eve? (Video)

La mujer lleva 5 años soltera e intentó conocer personas en la universidad, trabajo, bares e incluso en la iglesia. Además, recurrió a aplicaciones de citas, pero sus intentos fueron fallidos. “Los chicos no se acercan en persona y la mayoría en las aplicaciones no buscan relaciones serias”, se quejó.

Pese a la solicitud, no cualquiera podrá convertirse en su esposo, debe seguir una serie de exigencias para establecer una relación sólida y duradera. Primero, no debe estar casado ni divorciado. Segundo, debe encontrarse en un rango de edad de 27 y 40 años, medir al menos 1,80 y ser divertido. Asimismo, debe gustarle los deportes, animales y niños.

“He salido con hombres que no están seguros de mi estatura y me piden que no use tacones, y eso no me hace sentir bien”, lo justificó. Como ejemplos de los hombres que le gustan mencionó a los actores de Hollywood: Chuck Bass y Matthew McConaughey.

Otro dato es que no le interesan otras cuestiones, como las opiniones políticas, las creencias religiosas y el origen étnico de su futuro amado, ni tampoco si tiene título universitario o auto.

¿Cuándo se realizaría el pago?

Finalmente, la abogada aclaró que el pago será realizado cuando se firme el certificado de matrimonio. Pese a las críticas y comentarios tendenciosos, la joven se mantiene positiva y confía en que encontrará el amor verdadero.

¿Cómo sería la boda?

Sobre el gran día, la abogada aclaró que “mi chico perfecto (…) puede tomar una foto con mi hermano, bailar con mi abuela, sabe cómo trabajar en la habitación, pero también regresa para ver cómo estoy. Tiene que ser un camaleón completo”, concluyó con sus exigencias.