Confesó que no era la primera vez que dejaba sola a su hija.

Alessia Pifferi, una italiana de 37 años, abandonó a su bebé de 1 año y medio durante seis días. Cuando regresó a su casa, la encontró muerta, detalló larepublica.pe.

La mujer se fue de viaje a pasar unas vacaciones con su nueva pareja en un pueblo de Bérgamo.

“Murió de hambre y sed”, fue la acusación del fiscal Francesco De Tomassi en relación a las causas del fallecimiento de la pequeña.

Durante el interrogatorio, las autoridades judiciales comprobaron que el fatídico desenlace ocurrió luego de que Pifferi abandonó a su bebé por mucho tiempo.

Pifferi confesó que no era la primera vez que dejaba sola a la menor, sin embargo, antes sus ausencias eran menos prolongadas: primero unas pocas horas, luego 2 o 3 días.

El jueves 14 de julio, la mujer bañó y cambió a su pequeña por última vez. La dejó en su cuna junto a un biberón.

Más tarde, se dirigió hasta Leffe, en Bérgamo, para pasar unas vacaciones con su nueva pareja.

A él le dijo que su hija estaba bajo el cuidado de su hermana. Totalmente despreocupados, la mujer y el hombre viajaron hasta Milán, y regresaron después de casi una semana.

Cuando llegó de su viaje, el miércoles 20 de julio, cerca de las 10 a. m., Pifferi encontró el cuerpo de la pequeña sin vida e inmediatamente le pidió ayuda a un vecino para que llamara a la Policía y la ambulancia.

Tras su detención, la mujer declaró: “Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después”.

Los vecinos contaron al diario Corriere Della Sera que Pifferi era poco comunicativa. “Era muy reservada”, sostuvo una mujer. “Nunca jugó con ella”, agregó.

“No era una niña vivaz, siempre fue muy callada. Se la podía ver de vez en cuando en el cochecito, por ahí junto a su madre, pero siempre tranquila, costaba hasta hacerla sonreír”, remarcó la vecina.

La mujer actualmente está en San Vitorri. Según Milano Repubblica, hoy se espera la confirmación de su detención.

De momento, el delito que se le imputa es de homicidio voluntario con el agravante de premeditación y motivos fútiles.

Por otro lado, la Justicia espera los resultados del examen toxicológico y la autopsia, pues se sospecha que la pequeña pudo haber sido dormida con algún fármaco, lo que complicaría aún más la situación de Pifferi.

En las ventanas del departamento donde murió la niña, vecinos colgaron carteles y globos de despedida. “Chau, angelito”, decía una frase.