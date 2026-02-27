A sus 85 años, Doña Rosa es la Reina de Turrialba y símbolo de alegría para su comunidad

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A sus 85 años, Doña Rosa es la Reina de Turrialba y se ha convertido en un símbolo de alegría para su comunidad, gracias a su carisma, sus poemas y su disposición para servir a los demás.
Madre de 6 hijos y viuda desde los 48 años, esta vecina de Santa Rosa aceptó participar en el reinado solo cuando supo que era para ayudar al hogar de ancianos San Buenaventura.
Desde entonces, supo combinar el arte de decir poemas con el liderazgo comunal, organizando bingos y preparando empanadas para recaudar fondos.