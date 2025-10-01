Sol Carballo, quien a sus 72 años se consolida como un referente nacional de la danza, demuestra que esta disciplina artística no tiene edad.

Su pasión y energía en cada escenario inspiran a las nuevas generaciones, mientras que su corazón late al compás de cada paso, lo que refleja su dedicación y amor por el baile.

Su legado, que seguirá marcando a los costarricenses, es un testimonio vivo de que la perseverancia y el talento trascienden el tiempo, lo que la convierte en un ejemplo de vitalidad y entrega a su arte.