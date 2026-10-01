Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

A sus 70 años, Odette Fonseca cumple su sueño de tener un podcast para mujeres, llamado “Un café con Odette”, el cual puede seguir en sus redes sociales.

El proyecto comenzó en el 2019 y la socióloga de profesión, oriunda de San Rafael, Heredia, lo dirige para las mujeres, contando con la participación del invitado y periodista de corazón, Nicolás Campo.

Además, en el marco del Día Internacional del Podcast, se destaca que a sus 70 años de edad, Odette sigue cumpliendo sus sueños.