A sus 100 años, doña Zoraida sigue endulzando la vida de muchas personas

Doña Zoraida, quien cumplió 100 años el pasado marzo, se ha convertido en un símbolo de vitalidad en Barva de Heredia, donde su familia la describe como “el alma de la fiesta” por su energía incomparable y su constante disposición para reunir a sus seres queridos.

Esta centenaria se mantiene activa elaborando cafecito y dulces que ofrece a quienes la visitan, una tradición que refleja su carácter hospitalario y su negativa a quedarse quieta.

Su historia inspira a propios y extraños, demostrando que la edad no es un impedimento para seguir compartiendo alegría con los demás.