¡A reventar! Alajuelense jugará a estadio lleno para buscar el boleto ante Los Ángeles

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El empate del pasado martes por la Copa de Campeones de la Concacaf puso a los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense a frotarse las manos. Ya no hay entradas para el juego de vuelta ante Los Ángeles F.C.

“¡Liguismo manifestado! Juntos sacamos esto” Escribió la Liga en su posteo en redes sociales, en el que anuncian que no quedan boletos para el duelo.

Los manudos mantienen el 1-1 en la serie ante LAFC, y ahora cerrará en casa con la ventaja de que un empate 0-0 los califica a la siguiente ronda.

El duelo de vuelta será el próximo martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. Usted puede vivirlo en directo en la transmisión de Radio Monumental, y el Facebook Live y Youtube Live de Deportes Grupo Repretel.