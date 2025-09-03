Un grupo de motociclistas arremetió contra el conductor de un vehículo en Aserrí, lo que provocó daños de consideración en su automotor.

Razón

Al parecer, uno de los motociclistas del grupo colisionó contra el carro del conductor. Este, al sentir el golpe, realiza un reclamo, frena, se baja del medio de transporte y revisa los daños causados. Lo que no esperaba es que los miembros de la agrupación empezaran a amedrentarlo e inclusive quebraran su teléfono.

Ante estas acciones, el conductor tomó la decisión de retirarse, pero los motociclistas le siguieron hasta las cercanías de un supermercado. Allí rompieron los espejos y retrovisores del carro. En ese momento, la víctima aprovechó para escapar y ponerse en un lugar seguro.

¿Qué elemento utilizaron los motociclistas para generar los daños?

Estos sujetos utilizaron piedras para realizar los daños al vehículo. También lo patearon.

¿A qué se exponen los motociclistas que atacaron el vehículo?

“Lo que vienen a hacer estas personas es a cometer el delito de daños, que está contemplado en el Código Penal, y que puede llegar a tener una pena de prisión de hasta un año. A parte de la condena de un año de prisión, puede llegar a ser condenado civilmente, para que los mismos tengan que pagar los daños y perjuicios que ocasionaron, tanto desde el punto de vista del daño patriomonial que le ejercen al vehículo, como el daño moral que le pudieron haber ocasionado a las personas que se encontraban dentro del vehículo“, dijo Daniel Brenes, abogado.

Versión del conductor

Noticias Repretel intentó hablar con la víctima, pero esta prefiere mantenerse en el anonimato, porque le da miedo sufrir algún tipo de represalia por parte de los sospechosos, quienes serían del sector de Aserrí.

Acciones tras el hecho

Fuerza Pública atendió el incidente. Hicieron una revisión en la zona, con el objetivo de detener a los sospechosos. Finalmente, no pudieron ubicarlos.

Ya se presentó una denuncia por el incidente en carretera.









