Los 20 movimientos sísmicos registrados en La Unión de Cartago durante seis horas responden a la activación de fallas geológicas tras el fuerte temblor del 22 de agosto, según explicaron especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, institución que mantiene monitoreo constante en la zona.

Esta actividad sísmica considerada dentro de parámetros normales para la región, no representa peligro inminente para la población.

Los enjambres sísmicos son comunes en esta zona debido a la configuración tectónica del Valle Central.