Ruidos articulares al doblar rodillas, asociados a inestabilidad por lesiones ligamentarias o daños en meniscos, son diagnosticados por el traumatólogo Mauro Núñez, quien describe cómo inflamación derivada dificulta actividades cotidianas como subir escaleras.

Núñez recomienda exámenes de imagen para descartar artrosis temprana, proponiendo rodilleras y ejercicios de fortalecimiento muscular como alternativas no quirúrgicas eficaces.

Además, alerta que ignorar estos síntomas puede agravar daños osteoarticulares, incrementando dolor e incapacidad funcional progresiva.