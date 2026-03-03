El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que, todas las instituciones públicas y privadas deberán aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) para trámites y servicios.

¿A partir de qué fecha?

La fecha se fijó para el 01 de enero de 2027, tras una prórroga que solicitó el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial, con el fin de dar más tiempo a las entidades para ajustar sus procedimientos internos.

Validez del documento

El TSE reiteró que la cédula digital tiene la misma validez legal que el documento físico, por lo que la extensión del plazo no afecta su vigencia.

No obstante, el ente electoral recomendó a las personas que ya cuentan con la IDC verificar previamente si la institución donde realizarán un trámite la acepta, para evitar contratiempos.