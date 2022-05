Carmen Electra acaba de abrir su perfil de OnlyFans. La estrella de Baywatch, de 50 años, que saltó a la fama como símbolo sexual en los años 90, asegura que “fue una obviedad” unirse al servicio de suscripción para crear contenido para sus fans.

“Sentí como, ‘Sí, necesito hacer esto'”, explica Electra. “Yo, por una vez, tengo esta oportunidad de ser mi propio jefe y tener mi propia visión creativa para compartir con mis fans sin que alguien me vigile y me diga: ‘No hagas esto, no hagas aquello. Cubre esto. .’ “

En su perfil incluirá tutoriales de belleza, contenido de vacaciones, fotos en trajes de baño y lencería, así como “fotos y videos más sexys y elegantes“, mientras le permite ser “un poco más íntima” con sus aficionados en interacciones uno a uno.

Y si quiere “mostrar un poco más“, Electra señala que no tendrá que censurar nada subido de tono con un emoji de corazón o estrella colocado estratégicamente, como ha tenido que hacer en Instagram.

“La gente va a hacer lo que quiera hacer de todos modos con tus fotos, también podrías tener el control de ellas“, explica.

El último paso en la carrera de la estrella de Baywatch se produce después de que interpuso demandas contra varios clubes de striptease en los últimos años por usar su imagen sin su permiso.

“Se siente muy bien defenderse uno mismo“, dice ella. “Creo que lo que estamos pasando ahora es que las personas finalmente se están defendiendo a sí mismas y quiénes son… No siempre es fácil de hacer, pero respeto a las personas que pueden defender quiénes son y ser honestas al respecto”.

La publicación inaugural de OnlyFans de Electra presentará contenido de su reciente viaje a Palm Springs, donde celebró su 50 cumpleaños con amigos. “Es una especie de cosa anual porque entonces todos mis amigos pueden venir y consigo una casa y simplemente nos divertimos. Y me gusta tratar a mis amigos, así es como soy“, dice Electra. “Pago por la casa y luego pasamos el mejor momento haciendo barbacoas y nadando. Me encanta estar allí, así que tengo un hogar lejos de casa”.