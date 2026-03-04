La Liga Deportiva Alajuelense acaba de publicar un comunicado oficial en el que informa los detalles más importantes sobre la venta de entradas para el juego ante Los Ángeles F.C. por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Se confirmó que su afición ya puede comprar entradas para el duelo de ida ante Los Angeles FC por los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, que se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles, este 10 de marzo a las 8:00 p.m. hora local.

Venta exclusiva por plataforma digital

La venta se realiza únicamente por medio de Ticketmaster. El club estadounidense habilitó, por ahora, toda la zona general para la afición visitante, por lo que el sistema no permite elegir asientos específicos.

La organización del evento informará en los próximos días cuál sector ocupará oficialmente la barra rojinegra dentro del estadio.

El club no controla la logística en condición de visitante

Alajuelense aclaró que no participa en la asignación de localidades ni en la logística del partido en territorio estadounidense.

El club también adelantó que anunciará pronto los detalles de la venta de entradas para el juego de vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto, programado para el 17 de marzo.