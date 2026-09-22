A gritos: Sale de su casa a pedir ayuda tras ser atacado a balazos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre de apellido Solano, de 26 años, resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido la noche del lunes en Milano de Germania, Siquirres.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasadas las 8 p. m., cuando Solano se encontraba en el portón de su vivienda.

Sospechoso llegó en motocicleta

De acuerdo con la versión preliminar, un sujeto llegó al lugar a bordo de una motocicleta y sacó un arma de fuego.

Al observar la situación, Solano intentó escapar hacia el interior de la casa. Sin embargo, el sospechoso bajó de la motocicleta y lo siguió hasta la vivienda.

Una vez dentro, aparentemente le disparó en varias ocasiones. El hombre recibió impactos de bala en la mano izquierda y el tórax.

Salió a pedir ayuda tras el ataque

Después de la agresión, Solano salió hasta la vía pública para pedir ayuda. Posteriormente, los cuerpos de emergencia lo trasladaron al CAIS de Siquirres para recibir atención médica.

Los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos en el sitio y los enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y localizar al sospechoso.