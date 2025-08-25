Los motociclistas que circulen sin portar el casco de seguridad o lo lleven mal amarrado se exponen a una multa que asciende a los 123 mil colones, una sanción económica significativa que busca disuadir esta peligrosa práctica.

Esta medida se enmarca en un contexto donde el Hospital del Trauma recibió, en promedio, a 78 motociclistas lesionados por día durante el primer semestre del 2025, lo que equivale a más de tres cada hora.

Esta cifra representa un incremento de 2.146 atenciones más en comparación con el mismo periodo del 2024, destacando la urgencia de reforzar las medidas de seguridad vial.