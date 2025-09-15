Una persona perdió la vida tras ser atacado a balazos en Concepción de Alajuelita.

Hechos

En medio de un desfile de faroles, a escasos metros, se escuchó una serie de detonaciones. Al llegar los cuerpos de socorro a la escena, encuentran a un hombre tendido a un lado de la calle.

Víctima

Se trataría de un habitante de calle, a quien al menos dos sujetos en motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones.

Sospechosos

Autoridades trataron de dar con los sospechosos, ya que estos huyeron hacia el sector de Monte Alto, pero tras un amplio operativo, no lograron ubicar los objetivos.