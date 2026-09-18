¡A comer para recuperarse! Nutrientes clave después de una cirugía

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La aparición de posibles complicaciones después de una cirugía depende de varios factores, pero con una buena nutrición se facilita la cicatrización de las heridas, se disminuyen posibles infecciones y se consigue una recuperación más rápida.

La Dra. Maricel Cruz Rodríguez, nutricionista clínica, explica que la glutamina y la arginina son dos aminoácidos esenciales para la recuperación y sanación de heridas quirúrgicas, presentes en alimentos como el pan integral, las espinacas, el tomate, el queso y el huevo.

La especialista detalla que la cuculmeca es muy alta en hierro, ideal porque después de una cirugía los pacientes pueden tener anemia, y recomienda preparaciones como el batido cicatrizante con espinacas y frutos rojos, el puré de papa proteico con huevo y el ceviche de almejas.