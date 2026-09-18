¡A comer para recuperarse! Nutrientes clave después de una cirugía

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La aparición de posibles complicaciones después de una cirugía depende de varios factores, pero con una buena nutrición se facilita la cicatrización de las heridas, se disminuyen posibles infecciones y se consigue una recuperación más rápida.
La Dra. Maricel Cruz Rodríguez, nutricionista clínica, explica que la glutamina y la arginina son dos aminoácidos esenciales para la recuperación y sanación de heridas quirúrgicas, presentes en alimentos como el pan integral, las espinacas, el tomate, el queso y el huevo.
La especialista detalla que la cuculmeca es muy alta en hierro, ideal porque después de una cirugía los pacientes pueden tener anemia, y recomienda preparaciones como el batido cicatrizante con espinacas y frutos rojos, el puré de papa proteico con huevo y el ceviche de almejas.