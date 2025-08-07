El 6 de agosto de 1945 amaneció como un día soleado en Hiroshima, Japón. Sin embargo, esa mañana quedó marcada para siempre en la historia de la humanidad, cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica utilizada en combate, y causó una destrucción sin precedentes.

Ocho décadas después, Esteban Picado, físico nuclear de la Universidad de Costa Rica, compartió su perspectiva en entrevista con Noticias Repretel, y advirtió que una bomba como la de Hiroshima, si fuera lanzada con la tecnología actual, podría ser hasta 20 veces más trágica.

Según el experto, la tecnología moderna alcanza eficiencias mucho más altas para extraer la energía del núcleo atómico. Además, se han descubierto técnicas más eficientes para generar los disparos, que terminan siendo las bombas de fusión y fisión nuclear.

En aquel entonces, el uranio utilizado tenía un nivel de enriquecimiento por debajo del 90% y las técnicas de detonación eran rudimentarias en comparación con las actuales.

Además, Picado señaló que actualmente existen alrededor de 12.000 armas nucleares en el mundo, y aproximadamente 4.000 están listas para ser desplegadas de inmediato. Solo nueve países poseen estas armas, pero su capacidad destructiva representa una amenaza global.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.