95% de funcionarios que participaron en la huelga del sector salud sí recibió su salario

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El 95% de los funcionarios que participó en la huelga del sector salud sí había recibido su salario a tiempo, según informaron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Sin embargo, hay 482 casos pendientes que la CCSS promete resolver el próximo mes, relacionados con atrasos en el pago de salarios que afectaron a un grupo de trabajadores de la salud.

La institución trabaja en la regularización de estos pagos para garantizar que todos los funcionarios reciban el dinero que les corresponde por su trabajo durante el movimiento de huelga.