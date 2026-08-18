947 personas murieron mientras esperaban una resonancia magnética en hospitales de la CCSS

947 personas fallecieron mientras se encontraban a la espera de una resonancia magnética en hospitales de la CCSS, según el informe presentado.

La cifra pone nuevamente bajo la lupa el impacto de las listas de espera en el sistema de salud pública y la atención oportuna.

Lenin Hernández, de SINAE AFINES, detalla que “el 98% de los estudios ante enfermedades de sistema nervioso central o tumores, en un 98% se logran detectar”

Esta situación refleja las dificultades en el acceso a estudios médicos especializados dentro de la red hospitalaria de la Caja Costarricense.