Un estudio revelador indica que 9 de cada 10 estudiantes aprueban la educación secundaria a pesar de presentar deficiencias significativas en su aprendizaje, lo que expone una grave brecha entre la promoción curricular y la asimilación real de conocimientos.

Esto sugiere fallas estructurales en el sistema de evaluación y seguimiento académico del Ministerio de Educación Pública.

La preocupación radica en que miles de jóvenes podrían estar graduándose sin las competencias necesarias para enfrentar estudios superiores o el mercado laboral, impactando el desarrollo nacional a largo plazo.