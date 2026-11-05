De la pulpería familiar al escenario como Luciano Pavarotti

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La vida cotidiana de Johnny Obando transcurre detrás del mostrador de una pulpería familiar con más de 50 años de historia. Entre clientes, productos y una rutina construida durante décadas, apareció también un talento que terminaría llevándolo a un escenario nacional.

Johnny descubrió que tenía condiciones para el canto, y particularmente para interpretar un repertorio muy diferente al que normalmente se escucharía dentro de una pulpería. Sin embargo, el crecimiento artístico nunca significó abandonar el negocio que forma parte de la historia de su familia.

Hoy Johnny divide su vida entre atender la pulpería y convertirse en Luciano Pavarotti. En semifinales intentará demostrar que dos mundos completamente diferentes pueden convivir cuando existe pasión por ambos.

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