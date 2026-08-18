862 centros educativos permanecen cerrados por las fuertes lluvias

Un total de 862 centros educativos amanecieron cerrados este martes en todo el país como medida preventiva ante los fuertes aguaceros provocados por el ingreso de la onda tropical número 33, según confirmaron las autoridades educativas.

La mayoría de las suspensiones se concentran en la provincia de Limón, donde 285 escuelas y colegios permanecen sin actividades, seguida de Turrialba con 216 centros educativos cerrados.

En Guápiles se reportan 139 centros educativos suspendidos, mientras que en el cantón de Sarapiquí la cifra asciende a 138 centros educativos sin clases.