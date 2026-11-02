816 pacientes esperan cirugía pese a reducción de listas de espera

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Un total de 816 pacientes aún esperan una cirugía en algún hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que la lista de espera se redujo, y más de 800 de esos asegurados están en fila desde el año 2021 o incluso antes.

El informe de la Caja señala que 50.000 asegurados que estaban en esa condición lograron entrar al quirófano, pero reconoce que es imposible mantener una lista de espera en cero debido a que todos los días ingresan pacientes nuevos.

Para el cierre de año, el Seguro Social se planteó como reto reducir los tiempos de espera en algunos servicios como oftalmología y ortopedia, con el fin de que los pacientes antiguos puedan acceder a una operación.