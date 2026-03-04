8 incendios forestales se mantienen activos en Costa Rica

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Costa Rica combate ocho incendios forestales activos en la provincia de Guanacaste, con tres de ellos en la máxima categoría de peligrosidad, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Las emergencias más críticas se concentran en Tempate de Santa Cruz, así como en Carrillo y Tamarindo, aunque los cantones afectados se extienden a Nicoya, Liberia, Abangares y Bagaces.

Los bomberos trabajan de manera extenuante en el combate del fuego, especialmente en zonas de difícil acceso donde las unidades vehiculares no pueden ingresar, lo que obliga a realizar labores manuales en condiciones extremas.

La situación se ha agravado por las fuertes condiciones de viento en el Pacífico Norte, que dificultan el control de las llamas y han llevado a las autoridades a hacer un llamado urgente a la población para evitar cualquier tipo de quema.