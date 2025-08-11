Ocho incendios registrados en tres días han consumido 40.000 metros cuadrados de estructuras en Costa Rica según datos del Cuerpo de Bomberos, cifra que supera en un 70% los casos del mismo período en 2023

Los siniestros, concentrados en naves de empresas logísticas y almacenes de químicos, generaron pérdidas estimadas en ₡2.800 millones, según la Asociación de Aseguradores, la cual urge revisar normativas de construcción ante la recurrencia en corredores como La Uruca.

Esta tendencia, que movilizará auditorías del Colegio Federado de Ingenieros, preocupa a municipalidades que ya reportan daños en infraestructura vial colindante, retrasando proyectos de ampliación en rutas clave.