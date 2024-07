El Comité de Licencias dio un comunicado por los resultados del proceso de licenciamiento de los clubes de la UNAFUT.

Solo 4 equipos lograron quedar licenciados para los 2 torneos venideros: Alajuelense, Saprissa, Herediano y Sporting cumplen con los requisitos para poder tener la licencia.

Sin embargo, 8 equipos obtuvieron una licencia temporal por los próximos 6 meses, con riesgo de perder su licencia si no mejoran su situación.

Cartaginés, Pérez Zeledón, San Carlos, Liberia, Guanacasteca, Santa Ana, Puntarenas y Santos, tendrán que mejorar de cara al próximo torneo para mantener su licencia.

“Estos clubes en 6 meses recibirán capacitación en el criterio financiero para solventar y prevenir inconsistencias. En caso de no cumplir se revocará la licencia”.

Guanacasteca es el equipo que vive el caso más negativo, deberán mostrar el comprobante de no deudas para que le puedan programar partidos, de no ser así, no iniciarán el torneo y perderán los puntos.

“En el caso de la Asoc. Deportiva Guanacasteca, aunque la licencia fue otorgada, recibe una suspensión inmediata hasta que acrediten comprobación de no deudas con el Ministerio de Hacienda, por tanto, no se le podrán programar partidos y perderán los puntos en disputa”. Comité de Licencias

Estos estadios no fueron aprobados por el Comité de Licencias

El estadio Carlos Ugalde no fue inscrito por no presentar certificación del terreno de juego. El estadio sede de la A.D San Carlos será el Ebal Rodríguez y deberá inscribir un estadio alterno en 3 días.

El estadio Chorotega no fue inscrito por no presentar certificación de iluminación. El estadio sede para la ADG será el Edgardo Baltodano. Deberá inscribir un estadio alterno en 3 días.

no fue inscrito por no presentar certificación de iluminación. El estadio sede para la ADG será el Edgardo Baltodano. Deberá inscribir un estadio alterno en 3 días. Todos los estadios quedan sujetos al cumplimiento de las obras necesarias para el VAR que fueron requeridas.

Las inspecciones oficiales de los estadios se realizaron entre mayo y junio pasado, y a partir de cada inspección, los clubes fueron comunicados de las obras o documentación que debían ejecutarse y el plazo otorgado.

El Reglamento que se encuentra vigente y en aplicación es el mismo que fue utilizado para el período de licenciamiento anterior.

Así se jugaría la primera fecha

Viernes 19 de julio

ADG vs San Carlos 7 p.m.

Puntarenas vs Liberia 8 p.m.

Sábado 20 de julio

Cartaginés vs Santa Ana 5 p.m.

Sporting vs Saprissa 6 p.m.

Pérez Zeledón vs Herediano 8 p.m.

Domingo 21 de julio

Alajuelense vs Santos 6 p.m.