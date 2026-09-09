8 distritos concentran la mayor cantidad de homicidios recientes en el país

Ocho distritos concentran la mayor cantidad de homicidios recientes en el país, según el análisis de las autoridades de seguridad sobre el comportamiento de la violencia.

Karen Jiménez, directora de ciencias criminales de la UNED, comenta que “quedan vacíos de poder dentro de las estructuras. Ya se bandos medios o estructuras contrarias a las bandas buscan ocupar estos espacios”.

Un venezolano fue asesinado en una cuartería josefina, sumándose a la lista de víctimas de la violencia que afecta a las zonas más críticas del territorio nacional.

Las autoridades mantienen operativos en estos distritos para contener el incremento de los crímenes y desarticular las estructuras criminales.