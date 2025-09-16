Un refuerzo de lujo para el Club Sport Herediano. Kenneth Vargas regresa a “El Team” durante lo que resta del Apertura 2025.

Así lo anunció esta tarde el equipo rojiamarillo, mediante una publicació en sus redes sociales.

Después de su paso por el fútbol de Escocia con el Heart of Midlothian, Vargas vuelve a vestir la camiseta rojiamarilla para defender los colores del Herediano.

Rendimiento de Kenneth Vargas en Escocia

Partidos jugados : 56

: 56 Goles : 9

: 9 Asistencias : 4

: 4 Tarjetas amarillas : 296

: 296 Minutos disputados: 2.666

El delantero llegará mañana al país, para incorporarse de lleno al club rojiamarillo.