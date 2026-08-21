700 personas aún están en albergues tras las fuertes lluvias

Más de 700 personas aún permanecen en albergues tras las fuertes lluvias, mientras la Onda Tropical 34 se encuentra con las cuencas de los ríos al límite.

La Comisión Nacional de Emergencias recomienda declarar emergencia en 9 cantones por las lluvias de las últimas horas y la saturación de suelos cercana al 100%.

Alejandro Picado, Presidente CNE afirma que “se ha recomendado al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional en 9 cantones”.

El sistema no acarrea lluvias tan fuertes pero sí constantes en las zonas más vulnerables, y la inestabilidad incrementará para sábado y domingo.