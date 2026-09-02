7 de cada 10 ticos viven con sobrepeso

Siete de cada diez costarricenses viven actualmente con sobrepeso, mientras que una de cada tres personas padece obesidad.

Esta alarmante realidad ha llevado a los expertos en salud a hacer un llamado urgente para fortalecer las estrategias de prevención a nivel nacional.

Pablo Arias, portavoz de la Federación Internacional de Diabetes, estimó que para 2030 el número de personas con obesidad en el mundo va a superar los 1000 millones, o sea, el billón. “Estamos hablando de una prevalencia en la cantidad de personas con obesidad de entre un 20 y un 30%, dependiendo de los distintos países”, sostuvo.

Asimismo, José Arturo Vega, vocero de la Asociación de Lucha contra la Obesidad, recalcó que la obesidad es una enfermedad crónica. “Entonces, no es un tema de falta de voluntad, no es un tema de que no quiere hacer nada por sí mismo. La persona que vive con obesidad es una persona que vive con una enfermedad crónica no transmisible, declarada así el año pasado por el Ministerio de Salud”, puntualizó.

Luis Artavia, investigador, indicó que es necesario desarrollar estrategias más costo-efectivas. “Eso quiere decir que con los mismos presupuestos actualmente desarrollar estrategias que ataquen mejor esas situaciones de prevención, esos factores de riesgo que van a estar comenzando y así disminuir los costos a futuro”, precisó.

Especialistas indican que estas cifras requieren un abordaje integral desde los sistemas de salud y políticas públicas para frenar el avance de enfermedades crónicas.