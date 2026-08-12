7 ciclistas ticos vivieron el terremoto de Colombia a minutos de iniciar competencia

Siete ciclistas costarricenses vivieron momentos de incertidumbre durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, cuando se encontraban a minutos de iniciar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia y sintieron el fuerte movimiento que afectó al país vecino.

Los deportistas pensaron que se sentían mareados o que era una sensación extraña, pero al final se dieron cuenta de que era un terremoto, y aunque dieron la partida a la carrera, al llegar a la meta salieron las noticias sobre los heridos y fallecidos.

Sebastián Calderón, ciclista costarricense, comenta que “apenas iba a salir la carrera, empezaron a moverse todos los carros, los edificios. Todos pensábamos que estábamos mareados o qué raro esta sensación, pero al final era el terremoto”.

Ahora la organización pone en duda la continuidad de la carrera, y los ciclistas costarricenses esperan la decisión sobre si la vuelta sigue o será cancelada, además de que la ruta pasará este jueves por el epicentro del sismo.