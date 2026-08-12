7 ciclistas ticos vivieron el terremoto de Colombia a minutos de iniciar competencia

La organización pone en duda el desarrollo de las etapas.

Siete ciclistas costarricenses vivieron momentos de incertidumbre durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto, cuando se encontraban a minutos de iniciar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia y sintieron el fuerte movimiento que afectó al país vecino.

Los deportistas pensaron que se sentían mareados o que era una sensación extraña, pero al final se dieron cuenta de que era un terremoto, y aunque dieron la partida a la carrera, al llegar a la meta salieron las noticias sobre los heridos y fallecidos.

Sebastián Calderón, ciclista costarricense, comenta que “apenas iba a salir la carrera, empezaron a moverse todos los carros, los edificios. Todos pensábamos que estábamos mareados o qué raro esta sensación, pero al final era el terremoto”.

Ahora la organización pone en duda la continuidad de la carrera, y los ciclistas costarricenses esperan la decisión sobre si la vuelta sigue o será cancelada, además de que la ruta pasará este jueves por el epicentro del sismo.