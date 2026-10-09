6ta Edición de la Carrera Caminata Pasos de Oro 2026

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La sexta edición de la Carrera Caminata Pasos de Oro se realizará el próximo domingo 18 de octubre en La Sabana, con el objetivo de recaudar apoyo para la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI).

La organización brinda diferentes servicios a niños con cáncer y sus familias, entre ellos alimentación, hospedaje, transporte, medicamentos especiales, acompañamiento psicosocial y actividades recreativas. Cada año, estos programas benefician a más de 600 niños y sus familiares.

Opciones para participar

La carrera contará con recorridos de 4, 6 y 12 kilómetros, además de carreras infantiles. Todas las categorías tendrán como punto de salida y llegada La Sabana.

La actividad comenzará a las 6:30 a. m. y tendrá un costo de ₡16.000 por persona, monto que incluye la camiseta oficial. También estará disponible un paquete familiar de ₡60.000 para dos adultos y dos niños.

Las inscripciones se pueden realizar mediante Grupo Publicitario CR o directamente en ALCCI.

La actividad invita a participar de manera individual, en familia, con amigos o equipos de trabajo, con el propósito de contribuir a la labor que realiza ALCCI en beneficio de los niños con cáncer.

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