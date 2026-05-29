Ya se contabilizan 64 personas afectadas por un local de venta de pollo

Hasta la fecha se contabilizan 64 personas afectadas por un local de venta de pollo en Ciudad Colón del cantón de Mora.

El Ministerio de Salud confirmó que las 64 personas se intoxicaron con salmonella. “Tiene origen común en cuanto a los alimentos consumidos, pollo y ensalada, y que la causa fue bacteria Escherichia coli”, detalló el ministro Alexander Sánchez Cabo.

Una persona falleció por el brote, mientras 5 estuvieron hospitalizadas y 58 reciben tratamiento ambulatorio, según informaron las autoridades.