Más de 600 mil estudiantes participaron este jueves en el Simulacro Nacional 2025, un ejercicio que recreó emergencias como incendios, inundaciones y terremotos en centros educativos de todo el país.

En la Escuela María Auxiliadora de San José, por ejemplo, se simuló un incendio con fuga de gas, donde 800 estudiantes fueron evacuados mientras Bomberos y Cruz Roja atendían “heridos”.

Este tipo de ejercicios, que ya van en su séptima edición, buscan mejorar los protocolos de respuesta ante desastres reales, especialmente en un país con alta exposición a amenazas naturales.