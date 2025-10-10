La Cruz Roja Costarricense reporta 60 deslizamientos en una semana que dejaron tres fallecidos y nueve personas rescatadas, una cifra que refleja la grave situación de emergencia que vive el país.

Entre las tragedias más dolorosas se encuentra la de una familia en San Ramón, donde padres y su hija de 9 años perdieron la vida, mientras que en La Carpio, una madre y sus cinco hijos lograron ser rescatados tras quedar atrapados.

El Instituto Meteorológico Nacional advierte que el aumento en la fuerza de las precipitaciones, un fenómeno intensificado por el cambio climático, seguirá saturando los suelos.