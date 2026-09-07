6 hombres asaltan cajero automático y todo queda grabado en video

La Delegación Regional de Pococí-Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a seis hombres que aparecen en una grabación relacionada con un presunto intento de robo a un cajero automático.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2025, aproximadamente a la 1:30 a. m., en Río Jiménez de Guácimo, Limón.

Según la investigación, los sospechosos habrían utilizado equipo especializado para causar daños en la estructura del cajero automático, aparentemente con la intención de sustraer el dinero que permanecía en su interior.

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El OIJ difundió las imágenes de los sujetos para solicitar ayuda a la población. De acuerdo con las autoridades, estas son sus características:

Primer sospechoso: hombre de contextura gruesa y piel trigueña oscura. Vestía un abrigo negro, una camisa azul oscuro que utilizaba para cubrirse el rostro, pantalón gris y tenis grises con blanco.

hombre de contextura gruesa y piel trigueña oscura. Vestía un abrigo negro, una camisa azul oscuro que utilizaba para cubrirse el rostro, pantalón gris y tenis grises con blanco. Segundo sospechoso: hombre de contextura regular. Utilizaba pasamontañas azul oscuro, abrigo azul oscuro, pantalón verde y zapatos tipo burro.

hombre de contextura regular. Utilizaba pasamontañas azul oscuro, abrigo azul oscuro, pantalón verde y zapatos tipo burro. Tercer sospechoso: hombre de contextura delgada. Llevaba pasamontañas negro, camisa negra con mangas grises, guantes anaranjados, pantalón negro y zapatos tipo burro.

hombre de contextura delgada. Llevaba pasamontañas negro, camisa negra con mangas grises, guantes anaranjados, pantalón negro y zapatos tipo burro. Cuarto sospechoso: hombre de contextura regular. Utilizaba pasamontañas negro, abrigo azul oscuro con un logo amarillo en la parte frontal, guantes grises, pantalón negro y botas de hule.

hombre de contextura regular. Utilizaba pasamontañas negro, abrigo azul oscuro con un logo amarillo en la parte frontal, guantes grises, pantalón negro y botas de hule. Quinto sospechoso: hombre de contextura gruesa. Mantenía una camisa negra sobre el rostro. Vestía una camisa de manga larga azul oscuro, pantalón azul oscuro con un borde vertical azul claro y zapatos negros.

hombre de contextura gruesa. Mantenía una camisa negra sobre el rostro. Vestía una camisa de manga larga azul oscuro, pantalón azul oscuro con un borde vertical azul claro y zapatos negros. Sexto sospechoso: hombre de contextura regular. Utilizaba pasamontañas negro, abrigo negro con un logo gris en la parte frontal, pantalón negro y zapatos de tonalidad oscura.

OIJ pide información confidencial

El Organismo de Investigación Judicial solicita a cualquier persona que reconozca a alguno de los hombres o tenga información que permita determinar su identidad o ubicación que se comunique con las autoridades.

La información puede suministrarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.