6 hombres asaltan cajero automático y todo queda grabado en video

La Delegación Regional de Pococí-Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar y localizar a seis hombres que aparecen en una grabación relacionada con un presunto intento de robo a un cajero automático.
El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2025, aproximadamente a la 1:30 a. m., en Río Jiménez de Guácimo, Limón.
Según la investigación, los sospechosos habrían utilizado equipo especializado para causar daños en la estructura del cajero automático, aparentemente con la intención de sustraer el dinero que permanecía en su interior.
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El OIJ difundió las imágenes de los sujetos para solicitar ayuda a la población. De acuerdo con las autoridades, estas son sus características:
El Organismo de Investigación Judicial solicita a cualquier persona que reconozca a alguno de los hombres o tenga información que permita determinar su identidad o ubicación que se comunique con las autoridades.
La información puede suministrarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.