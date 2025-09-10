Una nueva encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica reveló que el 57% de los costarricenses todavía no sabe por quién votar en las elecciones presidenciales de febrero de 2026.

El estudio, realizado a mil personas en todo el país, refleja que, pese a que la mayoría de partidos ya definieron sus candidaturas, los indecisos serían quienes definirían el resultado si los comicios fueran hoy.

Entre los datos más relevantes, destaca que:

Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano y figura oficialista, obtiene un 12% de intención de voto. El presidente Rodrigo Chaves, quien constitucionalmente no puede reelegirse, aparece con un 7%, por encima de aspirantes como Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Ariel Robles (Frente Amplio). Para las diputaciones, la indecisión es aún mayor: 7 de cada 10 electores no saben a quién elegir.

La encuesta también muestra que 8 de cada 10 personas no se sienten identificadas con ningún partido político, lo que refleja un creciente personalismo en la política nacional. Además, un alto porcentaje de los entrevistados respalda un “cambio estructural”, que incluye reformar la Constitución y la Asamblea Legislativa.

A pesar de la alta popularidad del presidente Chaves y de su gobierno (superior al 50%), ese apoyo aún no se traduce automáticamente en respaldo hacia su candidata oficialista.

Según politólogos consultados, la volatilidad del electorado explica que muchos costarricenses retrasen su decisión casi hasta el último momento.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocará oficialmente las elecciones el próximo 1.° de octubre, cuando iniciará la recta final hacia unos comicios en los que la indecisión será el factor determinante.