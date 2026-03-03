58 incendios forestales registrados en el país en este 2026

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Cuerpo de Bomberos registra 58 incendios forestales en lo que va del año, cinco veces más que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 10 atenciones.

De estos, ocho se mantienen activos en todo el territorio nacional, tres de ellos en máxima categoría de peligrosidad en Guanacaste: Tamarindo, Carrillo y Tempate.

“Hacemos un llamado a la población a evitar las quemas debido a las fuertes condiciones del viento, principalmente en el Pacífico Norte”, expresó Jordan Trigueros, de la Unidad Operativa Forestal.