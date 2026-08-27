523 homicidios en 2026: estas son las tres razones que más muertes causan

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informa sobre un total de 523 homicidios durante este 2026 y, además, detalla las motivaciones más recurrentes en el país.

Las causas de los homicidios

Según los datos que brinda la entidad, las motivaciones más recurrentes son:

Ajustes de cuentas y venganzas: 333 casos.

Discusiones y riñas: 45 casos.

Comisión de otros delitos: 22 casos.

Esta última categoría se refiere a los casos en los que un delito, como un robo, escala en violencia y termina desencadenando un homicidio.

Del mismo modo, comunican que hay 96 casos cuya causa aún está por determinar.

Las víctimas de este delito son 469 hombres, mientras que las mujeres registran un total de 50 víctimas.

Finalmente, del total de homicidios, 68 corresponden únicamente al mes de agosto.

Números en base al departamento de prensa del OIJ con corte del día miércoles 26 de agosto del 2026.

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Escrito por: Camila Rosales Méndez

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