Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Un total de 50.000 niños tendrán una Feliz Navidad gracias a Obras del Espíritu Santo, que prepara su edición número 26 de la Fiesta Nacional de Navidad con juegos, regalos, comida y diversión.

La celebración principal será el 20 de diciembre en el Estadio Nacional con 35.000 niños, y también llegará a comunidades como Liberia, Upala, Puntarenas, Isla Chira, Barra del Colorado y Alto de Talamanca, donde se entregarán 50 toneladas de alimentos y 10 menajes completos a familias de extrema pobreza.

La organización solicita la colaboración de la ciudadanía para reunir unos 25.000 juguetes que faltan, además de jugos, desayunos y otros insumos, y las donaciones se pueden realizar en las sedes de Obras del Espíritu Santo, en los supermercados o mediante el Simpe Móvil 8367-7000.

